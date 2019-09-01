Гендиректор «Крыльев Советов»: Лысцов проходит медосмотр

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил информацию, что самарский клуб в ближайшее время может пополнить российский защитник лиссабонской «Бенфики» Виталий Лысцов.
«Лысцов проходит медосмотр. После этого, если всё будет в порядке, подпишет контракт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
24-летний Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.
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