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Гендиректор «Крыльев Советов»: Лысцов проходит медосмотр

Гендиректор «Крыльев Советов»: Лысцов проходит медосмотр
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подтвердил информацию, что самарский клуб в ближайшее время может пополнить российский защитник лиссабонской «Бенфики» Виталий Лысцов.

«Лысцов проходит медосмотр. После этого, если всё будет в порядке, подпишет контракт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

24-летний Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.

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