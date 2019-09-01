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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямой эфир начнётся 1 сентября в 18:30

«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямой эфир начнётся 1 сентября в 18:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондон, прямая видеотрансляция начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В роли его ассистентов выступят Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервным рефери на эту встречу назначен Андре Марринер.

«Арсенал» набрал 6 очка в 3 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (4) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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