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Мостовой: Зобнин хорош, только когда рядом с ним более квалифицированные игроки

Мостовой: Зобнин хорош, только когда рядом с ним более квалифицированные игроки
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике московской команды Романе Зобнине в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Он слишком возвышен в глазах общественности. Я неоднократно говорил, что это обычный, просто работоспособный футболист. Его секрет в том, что он хорошо играет, только когда рядом с ним более квалифицированные футболисты. Он не может взять мяч и чисто передать его вперёд на 20 метров. Фернандо, к примеру, мог», — приводит слова Мостового «RT на русском».

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.

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