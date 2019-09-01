Данни: надеюсь и верю, что «Зенит» сможет победить «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Конечно, продолжаю переживать за «Зенит» и помню, что нам ни разу не удалось выиграть на «Открытие Арене». В этом году всё будет иначе, «Зенит» победит в этом матче! Все игры со «Спартаком» сложные, атмосфера на них потрясающая, но надеюсь и верю, что «Зенит» сможет выиграть», — приводит слова Данни «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт платную прямую видео — и текстовую трансляцию матча.



Главным судьёй матча назначен Виталий Мешков. Его ассистентами станут Максим Гаврилин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Павел Кукуян.



«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков в 7 матчах и занимают 4-е и 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.