«Арсенал» — ЦСКА: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Арсенал» Т: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.