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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Арсенал» — ЦСКА: составы команд на матч 8-го тура РПЛ

«Арсенал» — ЦСКА: составы команд на матч 8-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 сентября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Арсенал» Т: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

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