«Ювентус» может приобрести Боатенга в качестве замены травмированному Кьеллини

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику мюнхенской «Баварии» Жерому Боатенгу, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

По данным источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру немца в качестве возможной замены защитнику Джорджо Кьеллини, который выбыл из строя на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок колена. Боатенг пропустил тренировку «Баварии», а также фотосессию, и сегодня может вылететь в Турин.

30-летний Боатенг родился в Западном Берлине в семье эмигранта из Ганы. Является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов. В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира в составе сборной Германии.