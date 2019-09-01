«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «быков» отправил полузащитник «Урала» Юрий Бавин. На 38-й минуте нападающий Ари вновь вывел «Краснодар» вперёд в счёте. Хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир сравнял счёт на 68-й минуте. Через 12 минут полузащитник «быков» Даниил Уткин забил третий гол гостей. На 82-й минуте конечный счёт установил форвард «Краснодара» Вандерсон. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей.



«Краснодар» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 8-м месте.