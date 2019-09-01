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«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Краснодар» обыграл «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 19-й минуте счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «быков» отправил полузащитник «Урала» Юрий Бавин. На 38-й минуте нападающий Ари вновь вывел «Краснодар» вперёд в счёте. Хавбек «Урала» Отман Эль-Кабир сравнял счёт на 68-й минуте. Через 12 минут полузащитник «быков» Даниил Уткин забил третий гол гостей. На 82-й минуте конечный счёт установил форвард «Краснодара» Вандерсон. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей.

«Краснодар» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 8-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Скопинцев – 19'   1:1 Бавин – 21'   1:2 Ари – 38'   2:2 Эль-Кабир – 68'   2:3 Уткин – 80'   2:4 Вандерсон – 82'
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