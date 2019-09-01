Ришарлисон наказал защитника и вратаря «Вулверхэпмтона» за грубую ошибку. Видео

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Вулверхэмптон» был открыт счёт на 5-й минуте. Отличился нападающий хозяев Ришарлисон.
После того как защитник гостей Конор Коди отдал неаккуратный пас своему вратарю, Мойзе Кин перехватил отскочивший мяч, а Ришарлисон с ходу отправил его в ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
4-й тур АПЛ стартовал в субботу, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился вничью — 1:1. Также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене переиграл «Норвич Сити» – 2:0, а «Ливерпуль» в гостях победил «Бёрнли» – 3:0.
В воскресенье, 1 сентября, также встретятся «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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