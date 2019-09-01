Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов посоветовал форварду команды Артёму Дзюбы быть готовым к агрессивному поведению болельщиков «Спартака» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист ― своими результативными действиями на поле», ― приводит слова Радимова RT.

Напомним, 31-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», а в «Зенит» перешёл в 2015 году.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 19:00 мск.