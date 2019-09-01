Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию

Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов посоветовал форварду команды Артёму Дзюбы быть готовым к агрессивному поведению болельщиков «Спартака» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист ― своими результативными действиями на поле», ― приводит слова Радимова RT.

Напомним, 31-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», а в «Зенит» перешёл в 2015 году.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Радимов — во время матча «Спартака»: отУЕФИлись
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент