Ахметов забил первый гол за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов отметился голом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).

Ахметов отличился на 17-й минуте, восстановив равновесие, после того как счёт открыл хавбек «канониров» Даниил Лесовой. Для Ахметова этот гол стал первым в составе красно-синих.

Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2016 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата, забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2022 года.