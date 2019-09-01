Ахметов забил первый гол за ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов отметился голом в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 1-й тайм).
Ахметов отличился на 17-й минуте, восстановив равновесие, после того как счёт открыл хавбек «канониров» Даниил Лесовой. Для Ахметова этот гол стал первым в составе красно-синих.
Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2016 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата, забил один гол, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2022 года.
Сантос попрощался с «Васко» и подписался на страницу ЦСКА в «Инстаграме»
- 1 сентября 2019
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:24
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:34
-
15:30
-
15:18
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:49
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:18
-
14:16Шишкин отказался переходить в «Марибор» Эксклюзив
-
14:11
-
13:54
-
13:50
-
13:38
-
13:32
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:56
Партнерский контент