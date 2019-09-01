Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Российский полузащитник Александр Головин сыграет в стартовом составе «Монако» в матче 4-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом». Игра пройдёт на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге. Начало встречи — в 18:00 мск.

Состав «Монако» на сегодняшнюю игру выглядит следующим образом: Леком, Балло-Туре, Марипан, Глик, Бадьяшиль, Диаш, Адриен, Головин, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Монако».

В турнирной таблице французской Лиги 1 сегодняшние соперники располагаются рядом. «Страсбург» занимает 18-е место. В активе команды 2 очка. «Монако» занимает 19-е место. Монегаски в стартовых 3 турах набрали всего одно очко. Лидируют в чемпионате «ПСЖ», «Ренн» и «Анже», которые набрали по 9 очков.