Кононов и игроки «Спартака» примерили костюмы перед матчем с «Зенитом»
Московский «Спартак» приедет на домашний матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в костюмах от спонсора клуба. Игроки и главный тренер команды Олег Кононов уже примерили костюмы во время фотосессии.
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.
«Зенит», набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — пятое.
Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Федун не уволит Кононова. Даже если «Спартак» проиграет «Зениту»
У хейтеров пока мало шансов. Им опять придётся болеть против команды.
- 1 сентября 2019
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