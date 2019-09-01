Кононов и игроки «Спартака» примерили костюмы перед матчем с «Зенитом»

Московский «Спартак» приедет на домашний матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в костюмах от спонсора клуба. Игроки и главный тренер команды Олег Кононов уже примерили костюмы во время фотосессии.

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

«Зенит», набрав 14 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — пятое.

Статистику игроков Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».