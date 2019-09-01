«Эвертон» поднялся на 5-е место в таблице АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Эвертона» Ришарлисон, отправивший мяч в ворота соперника на пятой минуте. «Вулверхэмптону» удалось быстро сравнять счёт благодаря точному удару полузащитника Ромена Сеса, но уже спустя три минуты хавбек Алекс Айуоби вывел «ирисок» вперёд. В середине второго тайма отличился форвард «волков» Рауль Хименес. Победу хозяевам принёс Ришарлисон, оформивший дубль на 80-й минуте.

«Эвертон», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (3) — 17-е.