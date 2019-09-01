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«Эвертон» поднялся на 5-е место в таблице АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»

«Эвертон» поднялся на 5-е место в таблице АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Вулверхэмптон». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Эвертона» Ришарлисон, отправивший мяч в ворота соперника на пятой минуте. «Вулверхэмптону» удалось быстро сравнять счёт благодаря точному удару полузащитника Ромена Сеса, но уже спустя три минуты хавбек Алекс Айуоби вывел «ирисок» вперёд. В середине второго тайма отличился форвард «волков» Рауль Хименес. Победу хозяевам принёс Ришарлисон, оформивший дубль на 80-й минуте.

«Эвертон», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (3) — 17-е.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Ришарлисон – 5'   1:1 Сес – 9'   2:1 Айуоби – 12'   2:2 Хименес – 75'   3:2 Ришарлисон – 80'
Удаления: нет / Боли – 90+5'
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