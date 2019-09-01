Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гогуа забил первый мяч за ЦСКА, выведя «армейцев» вперёд в матче с «Арсеналом»

Гогуа забил первый мяч за ЦСКА, выведя «армейцев» вперёд в матче с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА забил второй мяч в ворота тульского «Арсенала» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Автором забитого мяча стал новичок «армейцев» Седрик Гогуа.

На 74-й минуте встречи Иван Обляков со стандарта вырезал подачу на дальний угол вратарской, куда набежал 25-летний защитник. Ударом головой тот переправил мяч в ворота. Для Гогуа этот гол стал первым за «армейцев» в дебютной игре.

Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.

Гогуа провёл первую тренировку в ЦСКА, игроки прогнали его по коридору
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент