Гогуа забил первый мяч за ЦСКА, выведя «армейцев» вперёд в матче с «Арсеналом»
ЦСКА забил второй мяч в ворота тульского «Арсенала» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Автором забитого мяча стал новичок «армейцев» Седрик Гогуа.
На 74-й минуте встречи Иван Обляков со стандарта вырезал подачу на дальний угол вратарской, куда набежал 25-летний защитник. Ударом головой тот переправил мяч в ворота. Для Гогуа этот гол стал первым за «армейцев» в дебютной игре.
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Гогуа провёл первую тренировку в ЦСКА, игроки прогнали его по коридору
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