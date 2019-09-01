ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче 8-го тура РПЛ

ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт матча — 2:1.
Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Сергей Ткачёв от левого края сделал передачу в центр, Евгений Луценко чуть замедлил ход, но выкрутился и исполнил передачу пяткой в штрафную на рывок Даниилу Лесовому, который пробил точно в дальний нижний угол ворот гостей.
На 17-й минуте Константин Кучаев от левого края прострелил во вратарскую, Яке Бийолу пробить в борьбе не дали, но подбор в штрафной остался за Ильзатом Ахметовым, который уже не упустил своего шанса, направив мяч в угол ворот.
На 74-й минуте встречи «армейцы» забили второй гол. Иван Обляков со стандарта вырезал подачу на дальний угол вратарской, куда набежал 25-летний защитник. Ударом головой тот переправил мяч в ворота. Для Гогуа этот гол стал первым за «армейцев» в дебютной игре.
- 1 сентября 2019
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:54
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:31
-
17:30
-
17:18
-
17:17
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:24
-
16:16
-
16:04
-
16:04
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:34
-
15:30
-
15:18
-
15:16
-
15:10
-
14:54
-
14:49
-
14:36
-
14:30
-
14:30