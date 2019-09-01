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«Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче 8-го тура РПЛ

ЦСКА одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче 8-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал». Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал». Итоговый счёт матча — 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Сергей Ткачёв от левого края сделал передачу в центр, Евгений Луценко чуть замедлил ход, но выкрутился и исполнил передачу пяткой в штрафную на рывок Даниилу Лесовому, который пробил точно в дальний нижний угол ворот гостей.

На 17-й минуте Константин Кучаев от левого края прострелил во вратарскую, Яке Бийолу пробить в борьбе не дали, но подбор в штрафной остался за Ильзатом Ахметовым, который уже не упустил своего шанса, направив мяч в угол ворот.

На 74-й минуте встречи «армейцы» забили второй гол. Иван Обляков со стандарта вырезал подачу на дальний угол вратарской, куда набежал 25-летний защитник. Ударом головой тот переправил мяч в ворота. Для Гогуа этот гол стал первым за «армейцев» в дебютной игре.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 10'   1:1 Ахметов – 17'   1:2 Гогуа – 74'
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