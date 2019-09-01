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3 гола за 7 минут и удаление – в обзоре матча «Эвертон» – «Вулверхэмптон»

3 гола за 7 минут и удаление – в обзоре матча «Эвертон» – «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

«Эвертон» на своём поле победил «Вулверхэмптон» со счётом 3:2 в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Счёт уже на 5-й минуте открыл нападающий хозяев Ришарлисон после грубой ошибки вратаря и защитника соперников. Всего через 4 минуты полузащитник гостей Ромен Сес восстановил равновесие ударом с трёх метров, воспользовавшись неудачными действиями соперника. А ещё спустя 3 минуты полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби вновь вывел команду вперёд, замкнув головой фланговый навес Гилфи Сигурдссона.

Во втором тайме на 75-й минуте полузащитник «Вулверхэпмтона» Рауль Хименес сравнял счёт. Но на 80-й Ришарлисон принёс победу хозяевам, оформив дубль.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Эвертон» занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, набрав 7 очков, а «Вулверхэмптон» – 17-е, набрав 3 очка.

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