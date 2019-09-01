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«Вердер» набрал первые очки в нынешнем сезоне, обыграв «Аугсбург»

«Вердер» набрал первые очки в нынешнем сезоне, обыграв «Аугсбург»
Футбол / Германия 0

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Аугсбург». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости с 34-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Штефана Лихтштайнера. В составе «Вердера» отличились нападающие Джошуа Сарджент и Юя Осако, оформивший дубль. Автором обоих голов «Аугсбурга» стал форвард Рубен Варгас.

«Вердер» набрал первые очки в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах команда из Бремена проиграла «Хоффенхайму» (2:3) и «Фортуне» (1:3). «Аугсбург» ранее сыграл вничью с «Унионом» (1:1) и потерпел поражение в матче с дортмундской «Боруссией» (1:5).

Турнирная таблица Бундеслиги доступна на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
3 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Осако – 6'   1:1 Варгас – 12'   2:1 Сарджент – 21'   2:2 Варгас – 46'   3:2 Осако – 67'
Удаления: нет / Лихтштайнер – 34'
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