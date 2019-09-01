«Вердер» набрал первые очки в нынешнем сезоне, обыграв «Аугсбург»

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Аугсбург». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости с 34-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Штефана Лихтштайнера. В составе «Вердера» отличились нападающие Джошуа Сарджент и Юя Осако, оформивший дубль. Автором обоих голов «Аугсбурга» стал форвард Рубен Варгас.

«Вердер» набрал первые очки в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах команда из Бремена проиграла «Хоффенхайму» (2:3) и «Фортуне» (1:3). «Аугсбург» ранее сыграл вничью с «Унионом» (1:1) и потерпел поражение в матче с дортмундской «Боруссией» (1:5).

Турнирная таблица Бундеслиги доступна на «Чемпионате».