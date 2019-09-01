«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в стане бордово-синих на правах аренды.

«Арендуем Мелкадзе у «Спартака» до конца сезона без права выкупа», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» может отправить Мелкадзе в аренду, если главный тренер команды Олег Кононов будет недоволен им на летних сборах. В конце мая форвард продлил контракт с клубом до 2022 года. По условиям нового соглашения Георгий получил € 100 тыс. в качестве подъёмных и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц.

Мелкадзе выступает в составе красно-белых с 2014 года. В сезоне-2018/19 игрок принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги.