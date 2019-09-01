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Гогуа: рад забить первый гол за ЦСКА, чувствую себя прекрасно

Гогуа: рад забить первый гол за ЦСКА, чувствую себя прекрасно
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа дал комментарий после победы со счётом 2:1 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Новичок «армейцев» забил победный гол на 74-й минуте.

«Очень рад забить свой первый гол. Адаптация в команде прошла хорошо, я чувствую себя прекрасно. Все поздравили меня с голом. Доказал ли я, что готов играть за ЦСКА? Если они позвали меня, я должен сражаться на поле и делать свою работу», — передаёт слова Гогуа корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

В нынешнем сезоне Седрик стал автором уже трёх мячей. Предыдущие два он забил в составе «Тамбова», за который выступал с 1 июля по 29 августа 2019 года.

ЦСКА, набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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