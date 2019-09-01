Кейн с пенальти удвоил перевес «Тоттенхэма» над «Арсеналом». Видео

В заключительном матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Тоттенхэм Хотспур» на 40-й минуте гости увеличили преимущество до 2:0. Гол с пенальти забил нападающий Гарри Кейн.

Пенальти был назначен за то, что Гранит Джака в штрафной сбил Сон Хын Мина.

Видео доступно на «Чемпионате».

4-й тур АПЛ стартовал вчера, 31 августа, матчем «Саутгемптон» – «МЮ», который завершился с ничейным счётом 1:1. Также «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграл вничью с «Уотфордом» – 1:1, «Челси» дома поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» – 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Астон Виллу» – 1:0, «Лестер Сити» на своём поле обыграл «Борнмут» – 3:1, «Манчестер Сити» дома разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 4:0, «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене был сильнее «Норвич Сити» – 2:0, а «Ливерпуль» в гостях победил «Бёрнли» – 3:0.



Сегодня, 1 сентября, «Эвертон» дома выиграл у «Вулверхэмптона» со счётом 3:2.