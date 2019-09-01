Гончаренко: Влашич и так достаточно ярко горит

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос относительно спада в игре полузащитника «армейцев» Николы Влашича по сравнению с прошлым сезоном.

«Сбавил ли Влашич по сравнению с прошлым годом? Всей нашей группе 20-21 год, требуется стабильность — и в игре, и в результатах. Хотелось бы, чтобы прибавляли. И взлёты, и падения могут быть. Но Никола и так достаточно ярко горит», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

В текущем сезоне Влашич принял участие в восьми матчах на клубном уровне. На его счету два забитых мяча. В сезоне-2018/19 хорватский хавбек сыграл за ЦСКА 31 матч, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Контракт полузащитника с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.