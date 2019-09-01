Селюк: Гогуа будет лучшим не только в России, но и в Европе

Дмитрий Селюк, агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа, поделился мнением о дебютном матче 25-летнего игрока в составе «армейцев». Гогуа помог ЦСКА одержать победу со счётом 2:1 в выездной встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», забив победный гол на 74-й минуте.
«Не сомневался в удачном старте Седрика. Я всегда говорил, что он футболист с большой буквы. Увидите, Гогуа будет одним из лучших защитников не только в России, но и в Европе.
Спасибо Гинеру, Бабаеву и Дюкову. Несмотря на всю критику и ушат помоев, которые выливались на Гогуа, «армейский» клуб показал себя как независимая сторона, хорошо разбирающаяся в футболе. Отдельная благодарность Гончаренко, который понял, что за футболист к нему попал, и буквально через тренировку выпустил Седрика на игру, в которой он забил победный мяч.
Уверен, что ЦСКА не только не прогадал, но и заработает на нём большие деньги», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Никитиным.
- 1 сентября 2019
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