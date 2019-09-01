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Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о жертвах теракта в Беслане

Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о жертвах теракта в Беслане
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» на выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» вывесили баннер в память о жертвах террористического акта в Беслане, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Беслан 15 лет… Помним!» — гласит надпись на баннере.

Баннер болельщиков «Зенита»
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»

Напомним, теракт в Беслане в школе №1 начался 1 сентября и продолжался до 3 сентября. В результате трагедии погибло более 300 человек.

Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 42-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Зенит», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

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