Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о жертвах теракта в Беслане
Болельщики «Зенита» на выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» вывесили баннер в память о жертвах террористического акта в Беслане, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Беслан 15 лет… Помним!» — гласит надпись на баннере.
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»
Напомним, теракт в Беслане в школе №1 начался 1 сентября и продолжался до 3 сентября. В результате трагедии погибло более 300 человек.
Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 42-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Зенит», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.
Фанаты «Спартака» посвятили баннер Кулькову
- 1 сентября 2019
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:04
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:25
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:14
-
19:14
-
19:03«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака» Эксклюзив
-
18:57
-
18:47
-
18:45
-
18:43
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:54
-
17:51
-
17:48
-
17:42
-
17:31
-
17:30
Партнерский контент