Жирков открыл счёт в матче «Спартак» — «Зенит»

«Зенит» открыл счёт в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Автором забитого мяча стал полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.

На 41-й минуте игры 36-летнему хавбеку удался удар-красавец с линии штрафной в дальнюю девятку. Для Жиркова этот гол стал первым с августа 2017 года.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Его ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).

«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков и занимали после 7 туров 4-е и 5-е места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.