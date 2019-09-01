«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку»
«Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Итоговый счёт матча — 2:0.
Оба мяча в игре были забиты с пенальти, их автором стал капитан хозяев Даниэль Парехо. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 73-й минуте, заменив Феррана Торреса.
Эта победа стала для «Валенсии» первой в чемпионате. На счету «летучих мышей» 4 очка. Команда Черышева занимает 9-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» набрала 3 очка и занимает 13-е место. В следующем туре Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Барселоной». Игра состоится 14 сентября. «Мальорка» днём ранее примет «Атлетик».
Испания - Примера. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Парехо – 43' (пен) 2:0 Парехо – 57' (пен)
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