«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку»

«Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья». Итоговый счёт матча — 2:0.

Оба мяча в игре были забиты с пенальти, их автором стал капитан хозяев Даниэль Парехо. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 73-й минуте, заменив Феррана Торреса.

Эта победа стала для «Валенсии» первой в чемпионате. На счету «летучих мышей» 4 очка. Команда Черышева занимает 9-е место в чемпионате Испании. «Мальорка» набрала 3 очка и занимает 13-е место. В следующем туре Примеры «Валенсия» сыграет на выезде с «Барселоной». Игра состоится 14 сентября. «Мальорка» днём ранее примет «Атлетик».