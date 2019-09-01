Джикия: во втором тайме будем исправлять ошибку

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат первого тайма матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).

«Отменённый гол? Это правила игры. Отменили и отменили — значит что-то было, рукой сыграли. Но ничего страшного. Что касается обилия дальних ударов, есть зоны, откуда можно бить, вот и пробуем. Пропущенный гол разберём после игры, посмотрим. Проигрываем 0:1 и во втором тайме будем исправлять ошибку», — сказал Джикия в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Его ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).