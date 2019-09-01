Дзюба: если бы не VAR, то засчитали бы гол «Спартака». Очень хорошо, что он есть

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал комментарий в перерыве выездного матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». На этот момент счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Облегчение. Если бы не было VAR, то засчитали бы гол. Очень хорошо, что он есть. Потом — сумасшедший гол Жиркова, конечно. Матч пока ровный, очень нервный. Всё-таки дерби между нами очень серьёзное. Пока больше борьбы, чем игры, много потерь. Думаю, с каждой минутой второго тайма будем всё сильнее и сильнее раскрываться.

Гол Жиркова? Мы так и планировали. Смотрели, что там у «Спартака» бывает свободная зона. Мяч туда долетел. Это был такой тренерский ход, который сработал», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».