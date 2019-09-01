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«Монако» продлил серию без побед до 4 матчей, сыграв вничью со «Страсбургом»

«Монако» продлил серию без побед до 4 матчей, сыграв вничью со «Страсбургом»
Футбол / Франция 0

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Страсбург» принимал «Монако». Встреча прошла в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Ислам Слимани, отличившийся на 11-й минуте. В конце тайма защитник «Страсбурга» Кенни Лала сравнял счёт, реализовав пенальти. Уже через минуту Слимани вновь вывел монегасков вперёд. Ничью хозяевам принёс хавбек Адриен Томассон, отправивший мяч в ворота гостей на 84-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч.

«Монако» продлил серию без побед в чемпионате Франции до четырёх встреч. Ранее команда Леонарду Жардима один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Страсбург», набрав 3 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Монако» (2) — 19-е.

Франция - Лига 1. 4-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 2
Монако
Монако
0:1 Слимани – 11'   1:1 Лала – 39' (пен)   1:2 Слимани – 40'   2:2 Томассон – 84'
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