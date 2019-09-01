Болельщики «Спартака» посвятили баннер Дзюбе, Сутормину и Кокорину

Фанаты московского «Спартака» на домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» вывесили баннер про Артёма Дзюбу, Алексея Сутормина и Александра Кокорина, которые выступают за сине-бело-голубых, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«В команде вор #22, мошенник #91 и бандит #9 — все они играют за «Зенит», — гласит надпись на баннере болельщиков красно-белых.

Баннер фанатов «Спартака» Фото : Максим Пахомов, «Чемпионат»

Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 70-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Зенит», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.