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М. Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»

М. Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в «Краснодаре», утверждает Record.

Согласно информации источника, сегодня, 1 сентября, 33-летний хавбек прибыл в Краснодар для согласования деталей личного контракта с «быками».

Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у него истёк срок соглашения со столичной командой, и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба португалец сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 вместе с «железнодорожниками» Фернандеш стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании контракта с Фернандешем проявляли турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай». В составе сборной Португалии Фернандеш сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.

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