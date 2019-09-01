М. Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в «Краснодаре», утверждает Record.
Согласно информации источника, сегодня, 1 сентября, 33-летний хавбек прибыл в Краснодар для согласования деталей личного контракта с «быками».
Фернандеш защищал цвета «Локомотива» с 2014 по 2019 год. В конце июня у него истёк срок соглашения со столичной командой, и он стал свободным агентом. Всего в составе московского клуба португалец сыграл 144 матча и забил 34 мяча. В сезоне-2017/18 вместе с «железнодорожниками» Фернандеш стал чемпионом России.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании контракта с Фернандешем проявляли турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай». В составе сборной Португалии Фернандеш сыграл 15 матчей и забил 3 мяча.
Мануэл Фернандеш ведёт переговоры с «Галатасараем»
- 1 сентября 2019
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