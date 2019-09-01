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Болельщики «Спартака» вывесили баннер с изображением купюры в 50 тыс. рублей

Болельщики «Спартака» вывесили баннер с изображением купюры в 50 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Фанаты московского «Спартака» на домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» вывесили баннер с изображением купюры в 50 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Ваши махинации — футбола деноминация», — гласит надпись на полотнах между «50-тысячной купюрой».

Баннер фанатов «Спартака»
Баннер фанатов «Спартака»
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»

Напомним, ранее стало известно, что сумма трансфера полузащитника Алексея Сутормина из казанского «Рубина» в «Зенит» составила 50 тыс. рублей.

Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 85-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

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