Болельщики «Спартака» вывесили баннер с изображением купюры в 50 тыс. рублей
Фанаты московского «Спартака» на домашнем матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» вывесили баннер с изображением купюры в 50 тыс. рублей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Ваши махинации — футбола деноминация», — гласит надпись на полотнах между «50-тысячной купюрой».
Баннер фанатов «Спартака»
Фото: Максим Пахомов, «Чемпионат»
Напомним, ранее стало известно, что сумма трансфера полузащитника Алексея Сутормина из казанского «Рубина» в «Зенит» составила 50 тыс. рублей.
Матч «Спартак» — «Зенит» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 85-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Зенит», набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.
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