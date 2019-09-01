Оздоев продолжил спорить с игроками «Спартака» в подтрибунном помещении

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продолжил спор с игроками «Спартака» по окончании матча 8-го тура РПЛ в подтрибунном помещении «Открытие Арены».

Спор между игроками двух команд прокомментировал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ставший свидетелем разговора на повышенных тонах.

«Матч мне понравился. Накал страстей был, футбол хорошего качества. Мало моментов и голов, но, думаю, всем понравилось. В подтрибунном помещении тоже был накал, но есть партнёры по команде, которые затушили пожар. Что там было? Недовольство друг другом. Там много, кто принимал участие, не только Оздоев, но до конфликтных действий не дошло. Но да, накал страстей был и на поле, и в подтрибунном помещении», — передаёт слова Булыкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.