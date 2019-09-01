Гулиев назвал основную причину поражения «Зениту»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1).
«Сейчас нет мыслей о том, почему меня заменили. Проиграли — думаем только об этом. Конечно, тяжёлый график мешает, но я не буду говорить, что это основное. Не реализовали свои моменты, не сделали стопроцентных подходов, которые могли бы реализовать. В этом основная причина. Была ли игра рукой в эпизоде с голом? Честно говоря, не увидел. Надо посмотреть повтор», — сказал Гулиев в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.
В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.
- 1 сентября 2019
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