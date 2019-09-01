Семак впервые обыграл «Спартак» в качестве тренера

«Зенит» обыграл московский «Спартак» со счётом 1:0 в выездной встрече 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Для наставника сине-бело-голубых Сергея Семака эта победа стала первой в матчах с красно-белыми в качестве главного тренера.

В минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака дважды сыграл вничью со «Спартаком». На посту главного тренера «Уфы» 43-летний специалист потерпел два поражения в матчах с красно-белыми, ещё одна встреча завершилась с равным счётом.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.