Семак: когда все в «Зените» наберут форму, будет и красота, и качество игры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу со счётом 1:0 в выездном матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Тяжёлая нервная игра, может, не столь зрелищная, как хотелось болельщикам. Старались сыграть строже в обороне, знаем, что главное оружие «Спартака» — это быстрые атаки. У них хорошие игроки, которых приобрели летом. Нам всё удалось, кроме того, что допустили много штрафных из опасных позиций. Во втором тайме сыграли ниже, позволили «Спартаку» владеть мячом, жаль, что не реализовали свои моменты. Поздравляю болельщиков и команду с победой.

С чем связано такое количество штрафных? В опорной зоне была проблема, проникающие передачи нужно было не допускать, а мы запаздывали, и защитники, и полузащитники. Был VAR, поэтому было спокойнее за то, был штрафной или не было.

Выделить могу всех, время непростое сейчас у нас. Дриусси и Малком не могли нам помочь, Сердар тоже не тренировался, можно сказать и про Шатова, и про Кузяева, им надо набирать форму. Пришлось использовать Юру Жиркову повыше. Когда все наберут форму, то будет и красота, и качество игры, но нам важно было победить», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.