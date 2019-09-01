Кононов: мысль в игре «Спартака» была, вам показалось, что её не было

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«В первом тайме мы имели значительное преимущество, но был прекрасный удар Жиркова. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равным, но всё-таки график сказался, это моё субъективное мнение. Ребята играли, старались, по статистике мы превзошли «Зенит» — и по ударам, и по владению, и по острым передачам. От этого проигрыша только досада, но ребята это осознают. Мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч сегодня, но нацелены на серьёзную работу. Прогрессировать ребята будут сто процентов.

В этом матче Тиль и Джордан играли, но нам не хватило голов. Проблема нападающего стоит острее опорника. В атаке не было мысли? Мысль в нашей игре была, вам показалось, что её не было. Просто мы не доводили те передачи под удар, хотя ударов нанесли достаточно много. «Зенит» много фолил, мы недоработали стандарты, позиции для ударов были хорошие. Есть ли люди, способные исполнять штрафные? Будем работать и над этим. Игроки есть, просто у Шюррле и у Джикии не получались удары, особенно у Шюррле. Игроки, которые выходят на замену, важный компонент игры, мы работает над тем, чтобы они усиливали игру, надо доводить", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.