Крал: знаю, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы, но это большой клуб

Чешский полузащитник Алекс Крал, перешедший сегодня, 1 сентября, из пражской «Славии» в московский «Спартак», дал комментарий после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Фантастическая атмосфера! Поддержка невероятная все 90 минут, болельщики просто прекрасны.

«Спартак» больше контролировал мяч, но тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит».

Могу играть на нескольких позициях, но сейчас мне больше нравится быть защитником.

Знаю, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы, но это большой клуб не только в России, но и в Европе. Для меня это шаг вперёд. В России сильнее лига, чем в Чехии», — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.