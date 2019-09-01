Сафин: хреново играет «Спартак», столько футболистов приобрели, а толку ноль

Бывший российский теннисист Марат Сафин после матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:1) поделился мнением об игре красно-белых.

«Хреново играет «Спартак», играть не умеют. Столько футболистов приобрели, а толку ноль. Что тут может понравиться? Не бегут, ни класса, ничего нет. Кононов же не может за них играть, ребята не очень, но будем надеяться», — передаёт слова Сафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.

В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».