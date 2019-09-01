Джикия бодал Оздоева, фан «Зенита» окатил водой фаната «Спартака». Фото с матча

1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте мяч оказался в воротах «Зенита» после удара полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, но судья отменил гол из-за игры рукой. Победу сине-бело-голубым принёс хавбек Юрий Жирков, забивший в конце первого тайма.

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — шестое.



В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга, а сине-бело-голубые дома встретятся с тульским «Арсеналом». Оба матча состоятся 15 сентября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.