Дубль Бэйла помог «Реалу» избежать поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:2.

Хозяев вперёд уже на 12-й минуте встречи вывел результативный удар форварда Херара Морено. На 45+1-й минуте Гарет Бэйл с передачи Даниэля Карвахаля восстановил паритет. На 74-й минуте второй мяч в ворота Тибо Куртуа забил Мойсес Гомес. Ассист на счету Хавьера Онтивероса. Избежать поражения «сливочным» удалось на 86-й минуте. Бэйл во второй раз огорчил Андреса Фернандеса. Голевой передачей в этом моменте отметился Лука Модрич.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 5-е место, имея в активе 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.