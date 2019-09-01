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Дубль Бэйла помог «Реалу» избежать поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»

Дубль Бэйла помог «Реалу» избежать поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»
Футбол / Испания 0

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:2.

Хозяев вперёд уже на 12-й минуте встречи вывел результативный удар форварда Херара Морено. На 45+1-й минуте Гарет Бэйл с передачи Даниэля Карвахаля восстановил паритет. На 74-й минуте второй мяч в ворота Тибо Куртуа забил Мойсес Гомес. Ассист на счету Хавьера Онтивероса. Избежать поражения «сливочным» удалось на 86-й минуте. Бэйл во второй раз огорчил Андреса Фернандеса. Голевой передачей в этом моменте отметился Лука Модрич.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 5-е место, имея в активе 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.

Испания - Примера. 3-й тур
01 сентября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морено – 12'   1:1 Бэйл – 45+1'   2:1 Гомес – 74'   2:2 Бэйл – 86'
Удаления: нет / Бэйл – 90+4'
«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2
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