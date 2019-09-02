Караваев подпишет с «Зенитом» контракт на 4 года

Как стало известно «Чемпионату», 2 сентября «Зенит» объявит о трансфере защитника «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева. Стороны достигли договорённости о переходе 24-летнего игрока. Футболист подпишет с сине-бело-голубыми контракт сроком на 4 года.

Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.

Караваев поиграл за юношеские сборные России различных возрастов. На его счету 20 матчей в составе молодёжной сборной и 1 гол. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 3 млн.