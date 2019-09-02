«Рома» близка к подписанию Мхитаряна
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян близок к переходу в «Рому», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 34 млн. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.
Ранее Мхитарян выступал за «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», а также дортмундскую «Боруссию». В составе национальной сборной Армении он провёл 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А
- 2 сентября 2019
-
00:35
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:05
-
00:01
- 1 сентября 2019
-
23:51
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:19
-
23:19
-
22:56
-
22:47
-
22:37
-
22:31Цорн: думаю, Промеса вернуть нереально Эксклюзив
-
22:23
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:01
-
21:59
-
21:56
-
21:53
-
21:50
-
21:47
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:36
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:18
Партнерский контент