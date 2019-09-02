Мариу — о дебюте за «Локомотив»: надеюсь сыграть в этой футболке ещё много раз

Новичок московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал свой дебют за «железнодорожников» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Рад, что вчера дебютировал! Надеюсь сыграть в футболке этих цветов ещё много раз», — написал Мариу в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Жоау Мариу.
«Локомотив» арендовал португальца у «Интера» до окончания сезона-2019/20. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» будут иметь право последующего выкупа игрока за € 18 млн.
Мариу перешёл в «Интер» летом 2016 года из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 40 млн. В прошлом сезоне 26-летний португалец принял участие в 20 матчах итальянского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач, а также получил две жёлтые карточки.
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