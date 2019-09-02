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Супер Пав в компании Романцева и VAR против Бакаева. Яркие фото победы «Зенита»

Супер Пав в компании Романцева и VAR против Бакаева. Яркие фото победы «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.

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