Супер Пав в компании Романцева и VAR против Бакаева. Яркие фото победы «Зенита»
1 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
- 2 сентября 2019
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