Хочолава выбыл на две-три недели из-за травмы

Защитник донецкого «Шахтёра» Давид Хочолава пропустит несколько недель из-за травмы плеча.

Главный тренер Шахтёра Луиш Каштру подтвердил эту информацию.



«Я полностью уверен в каждом из четырёх наших центральных защитников – отличные ребята и великолепные профессионалы. Бондарь – чемпион мира. Хочолава, Матвиенко и Кривцов – сборники. Мы прекрасно укомплектованы в этом плане.



Хочолава, скорее всего, пропустит две-три недели из-за вывиха плеча. На данный момент у нас есть три центральных защитника, и все они будут в сборных. Надеюсь, оттуда вернутся целыми и невредимыми.



Все наши центральные защитники мне очень нравятся – у них отличные качества. Кстати, воспользуюсь моментом, чтобы пожелать большой удачи сборной Украины», — приводит слова Луиша Каштру пресс-служба «Шахтёра».

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