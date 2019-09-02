Орлов: Шюррле, Тиль, Ларссон не тянут «Спартак»

Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре новичков «Спартака» Андре Шюррле, Гуса Тиля и Джордана Ларссона в матче с «Зенитом» в 8-м туре чемпионата России, где красно-белые уступили со счётом 0:1.

«Шюррле? А на какой позиции изначально вышел Шюррле? Центрфорварда, так? Он абсолютно не может выполнять эту роль — по определению. Немец получал мяч только на фланге, а остроты от него в центре не было! Ракицкий, Иванович, Барриос ему ничего не позволили. Атака «Спартака» оказалась без наконечника. Беззубая атака с Шюррле на острие. Он хорош между линиями.

Тиль? Знаете, в чём его проблема? В первом тайме Тиль взорвался в двух-трёх моментах. А потом выпал. То же самое можно сказать и о Ерохине. Включился, затем потерялся. Не держат они темп, не держат… Физически не готовы. Тиль, видимо, не тренирован. Играет только эпизодами.

Бакаев активный, задаёт тон. А вот Ларссон, Тиль, Шюррле… Не знаю… Да вы и сами видите. Они не тянут «Спартак». А ведь за них заплатили такие деньги, чтобы они решали в принципиальных матчах.



И потом — мне не очень понятны слова Кононова до игры про плотный график. А на что люди рассчитывают? Вам такие деньги платят, покупают игроков. У вас «скамейка» длинная. Готовьте запасных! Тренер не имеет права так говорить.



Мы же хотим выступать на уровне европейских серьёзных клубов. А они как раз и идут в таком графике. Нельзя жаловаться на усталость. Значит, тренеры неправильно работают с футболистами", – приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

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