Руководство «ПСЖ» попросило болельщиков не оскорблять Неймара

Французский клуб «Пар-Сен Жермен» проводит работу по улучшению репутации форварда команды Неймара, перевод которого в «Барселону» сорвался в последние дни летнего трансферного окна, сообщает Le Parisien.
По сведению источника, представители парижского клуба встретились с лидерами фанатских группировок и попросили не оскорблять бразильского футболиста во время матчей команды.
Один из руководителей фанатов заявил, что они проявят безразличие к Неймару, сосредоточив внимание на поддержке «ПСЖ». Другой болельщик особо подчеркнул, что бразилец должен добросовестно выполнять свою работу, забыв о скандальных летних заявлениях по возвращении в каталонский клуб.
Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года. Неймар уже выступал в составе каталонской команды в период с 2013 по 2017 год.
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