Каземиро: надевая футболку «Реала», ты обязан всегда побеждать

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро подвёл итоги ничейного матча 3-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:2) и отметил, чего не хватило «Королевскому клубу» для победы.



«Всего — голов, игры в обороне, быть командой. Мы команда, и у нас есть командный дух. Если мы упорно работаем как одна команда, тогда пойдём далеко. «Реал» всегда обязан побеждать, хотя были сложные условия на поле. Думаю, что мы контролировали ход матча, но они забили. Хорошо сыграли, но, конечно, всегда нужно побеждать, надевая эту футболку», — приводит слова бразильского полузащитника испанское издание Marca.

Ранее Каземиро заявил, что нападающий команды Гарет Бэйл, сделавший дубль в гостевой игре с «Вильярреалом», должен остаться в команде.