Фанаты «Барселоны» хотят сделать Пике новым президентом клуба, а Хави — тренером

Защитник «Барселоны» Жерар Пике является фаворитом каталонских болельщиков на пост следующего руководителя клуба, сообщает AS.



Полномочия нынешнего президента Хосепа Марии Бартомеу истекут в 2021 году. По сведениям источника, в команду 32-летнего Пике могут войти бывшие партнёры по команде — Хави и Карлес Пуйоль. Последний может занять пост спортивного директора, а Хави фанаты сине-гранатовых видят главным тренером команды.



Вместе с тем сообщается, что Пике пока не думает о завершении игровой карьеры и набирается управленческого опыта в других клубах — «Андорре» и «Химнастик Манресе», являясь их владельцем.

Напомним, что 32-летний испанский футболист приобрёл контрольный пакет акций клуба «Химнастик Манреса» в конце июля текущего года. При этом бывший игрок сборной Испании взял на себя полную ответственность за выплату долгов клуба. Пике планирует сделать «Химнастик Манреса» филиалом приобретённого им в январе клуба «Андорра», который был основан в 1942 году и выступает в Примере Каталонии — пятом дивизионе чемпионата Испании.