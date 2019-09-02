Ширер: защита «Арсенала» в первом тайме матча с «Тоттенхэмом» выглядела смешно

Лучший бомбардир в истории английской Премьер-лиги Алан Ширер раскритиковал игру защитников лондонского «Арсенала» в первом тайме матча с «Тоттенхэм Хотспур». Бывший игрок считает, что она была просто смешной.

«Порой защита „Арсенала“ в первом тайме выглядела смешно. Просто поразительно, как легко было «Тоттенхэму» забить свои два мяча», — приводит слова Ширера Goal.com.

«Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Итоговый счёт матча — 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 5-е место. Подопечные Унаи Эмери набрали 7 очков. «Тоттенхэм», набрав 5 очков, занимает 9-е место.